La Liga Interna Formativa de Básquetbol comienza en Cutral Co y Plaza Huincul

Con varias instituciones confirmadas

Una gran noticia para el desarrollo del básquetbol juvenil en la región: este lunes 13 comienza una liga interna formativa que busca impulsar la participación y el crecimiento de los chicos en la disciplina.

Esta iniciativa destaca por su carácter inclusivo y colaborativo, ya que participan todas las instituciones de básquet de las dos localidades, Cutral Co y Plaza Huincul.

El objetivo principal de esta liga es el desarrollo formativo de los jóvenes jugadores. Se ha confirmado la presencia y el esfuerzo mancomunado de cinco importantes clubes y escuelas municipales en la organización de este evento deportivo.

Las instituciones participantes son:

  • Club Petrolero
  • Club Perfora
  • Club Unión Cutral Co
  • Club Plaza
  • Esc municipal básquet de Cutral Co

Los organizadores han solicitado la difusión de esta liga, considerándola de gran aporte para la comunidad deportiva local. El mensaje es claro y está dirigido a la juventud de ambas ciudades: se invita a los chicos a acercarse a cualquiera de estas instituciones a participar en esta nueva liga interna.