La Liga Interna Formativa de Básquetbol comienza en Cutral Co y Plaza Huincul

Con varias instituciones confirmadas

Una gran noticia para el desarrollo del básquetbol juvenil en la región: este lunes 13 comienza una liga interna formativa que busca impulsar la participación y el crecimiento de los chicos en la disciplina.

Esta iniciativa destaca por su carácter inclusivo y colaborativo, ya que participan todas las instituciones de básquet de las dos localidades, Cutral Co y Plaza Huincul.

El objetivo principal de esta liga es el desarrollo formativo de los jóvenes jugadores. Se ha confirmado la presencia y el esfuerzo mancomunado de cinco importantes clubes y escuelas municipales en la organización de este evento deportivo.

Las instituciones participantes son:

Club Petrolero

Club Perfora

Club Unión Cutral Co

Club Plaza

Esc municipal básquet de Cutral Co

Los organizadores han solicitado la difusión de esta liga, considerándola de gran aporte para la comunidad deportiva local. El mensaje es claro y está dirigido a la juventud de ambas ciudades: se invita a los chicos a acercarse a cualquiera de estas instituciones a participar en esta nueva liga interna.