La Liga Interna Formativa de Básquetbol comienza en Cutral Co y Plaza Huincul

Una gran noticia para el desarrollo del básquetbol juvenil en la región: este lunes 13 comienza una liga interna formativa que busca impulsar la participación y el crecimiento de los chicos en la disciplina.
Esta iniciativa destaca por su carácter inclusivo y colaborativo, ya que participan todas las instituciones de básquet de las dos localidades, Cutral Co y Plaza Huincul.
El objetivo principal de esta liga es el desarrollo formativo de los jóvenes jugadores. Se ha confirmado la presencia y el esfuerzo mancomunado de cinco importantes clubes y escuelas municipales en la organización de este evento deportivo.
Las instituciones participantes son:
- Club Petrolero
- Club Perfora
- Club Unión Cutral Co
- Club Plaza
- Esc municipal básquet de Cutral Co
Los organizadores han solicitado la difusión de esta liga, considerándola de gran aporte para la comunidad deportiva local. El mensaje es claro y está dirigido a la juventud de ambas ciudades: se invita a los chicos a acercarse a cualquiera de estas instituciones a participar en esta nueva liga interna.