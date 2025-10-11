Grupo Amanecer se presenta en Huincul, en la Fiesta de las Dos Ciudades

La programación continúa este sábado desde las 20 h con la participación de Banda Extremo, Grupo Amanecer, La Retro Band y Dueños del Amor.

La 9° Edición de la Fiesta de las Ciudades comenzó con una noche llena de música y danza local en el SUM de la cancha de básquet del club Plaza, en barrio Central.

El evento abrió con un acto protocolar durante el cual se entregaron dos declaraciones de interés cultural: una por parte de la Legislatura de la Provincia del Neuquén y otra del Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul, en reconocimiento a la importancia regional de esta celebración.

Del acto participaron el intendente Claudio Larraza, la diputada provincial Yamila Hermosilla, el presidente del Concejo Deliberante Daniel Vidondo, la concejala Liliana Gorsd y autoridades del ejecutivo municipal.

La primera noche de espectáculos contó con la presentación de artistas locales como Bauti, la Chinita Tapia, Flor del Sur, Raíces, Los Jóvenes del Chamamé, El Amparo, Grupo Fortín, la Agrupación de Danzas Marcelo Berbel y la Compañía de Danzas Petrolero Argentino.