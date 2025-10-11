Cutral Co va contra la violencia laboral dentro del ámbito municipal

Ahora la comuna está adherida a la ley provincial y habrá un lugar específico para realizar denuncias

Se aprobó una ordenanza que crea un organismo para recepcionar e investigar denuncias de acoso laboral. También establece la capacitación obligatoria para prevenir y erradicar el acoso.

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó la adhesión del municipio a la Ley Provincial número 3386, la cual se alinea con la Ley Nacional número 27.580. Con esta medida, Cutral Co adopta el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinado a la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

El objetivo central de la nueva normativa es establecer pautas para la prevención y erradicación del mobbing, el acoso y la violencia laboral en las dependencias municipales. Se busca promover un entorno de trabajo saludable, seguro y respetuoso.

¿Qué se considera acoso laboral?

La ordenanza define la violencia laboral como los comportamientos o prácticas inaceptables, o amenazas, destinados a causar daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona. El acoso laboral o mobbing se entiende como toda conducta sistemática, persistente o deliberada que atente contra la dignidad o integridad física o psicológica de un trabajador, generando un entorno hostil o intimidatorio.

La normativa también aborda la violencia y acoso por razón de género. Estos son comportamientos dirigidos contra una persona por motivo de su sexo o género, incluyendo el acoso sexual, o aquellos que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo determinado. Los promotores de la ley señalan que la violencia laboral se configura incluso si las prácticas inaceptables se manifiestan una sola vez.

Mecanismos de prevención y sanción

Para la correcta implementación, se ha dispuesto la creación de un órgano especializado en la prevención y abordaje de la violencia laboral. Este cuerpo tendrá la función de:

Recepcionar denuncias sobre hechos de acoso o violencia.

Investigar las causas.

Brindar acompañamiento y contención a las víctimas.

Este órgano garantizará la confidencialidad, imparcialidad y protección de la víctima y los testigos. La concejal de Todos por Cutral Co, Jesica Rioseco, aseguró que actualmente en la Secretaría de la Mujer se interviene en casos puntuales que fueron detectados pero que hay un lugar seguro para radicar denuncias es superador.

Además, la ordenanza establece la capacitación obligatoria y permanente con perspectiva de género, en materia de violencia y acoso en el trabajo. Esta formación está destinada a todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal, sin importar su jerarquía o forma de contratación.

Las conductas que constituyan acoso, mobbing o violencia laboral serán consideradas faltas graves. Esto dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias ejemplares, de acuerdo con la normativa vigente. La iniciativa reafirma el compromiso de Cutralcó con la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Esta ordenanza deberá ser refrendada por el intendente Ramón Rioseco, para su implementación.