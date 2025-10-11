Cutral Co pidió apoyo a la Legislatura para el programa “Ama tus mamas”

La actividad es organizada por el Concejo Deliberante y tendrá este octubre su tercera edición

La campaña que impulsa el Concejo Deliberante a nivel local se consolida como referente en la prevención del tumor maligno más frecuente en mujeres, buscando la detección precoz mediante estudios de control.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido octubre como el mes de concientización sobre el cáncer de mama, impulsando la campaña “Octubre Rosa”. En línea con esta iniciativa global, el evento local denominado “Ama tus mamas” ha demostrado ser una herramienta efectiva para sensibilizar a la comunidad sobre la detección temprana y la prevención de la enfermedad.

El cáncer de mama se origina por el crecimiento desordenado de células en los conductos de la mama. Si bien la enfermedad no puede evitarse, la prevención secundaria —el diagnóstico precoz— permite iniciar el tratamiento en etapas iniciales con terapias menos agresivas y mejores resultados.

La detección precoz es el principal aliado en esta lucha. La enfermedad es asintomática en sus inicios y solo se puede detectar mediante estudios de control como la mamografía anual y la consulta con el mastólogo. Los promotores de la concientización destacan que, aunque el autoexamen mamario es útil, no reemplaza la mamografía, que permite la detección temprana.

El evento “Ama tus mamas” concluirá su tercera edición en octubre de 2025, consolidándose como un referente local en esta materia. Se cuenta con la participación de bomberos voluntarios, personal de salud, se otorgan turnos para mamografías.

Como el evento genera un espacio positivo de prevención, los concejales solicitaron a la Legislatura que declaren la actividad de interés, como una forma de apoyar esta actividad.