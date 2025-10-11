Conductor chocó contra un poste en la avenida San Martín de Plaza Huincul

Dos personas fueron trasladadas al hospital para su atención

El incidente vial se produjo poco después de las 6.30 de la mañana, cuando un vehículo VW color blanco impactó con su parte frontal contra el poste del alumbrado que se encuentra sobre el pequeño boulevard.

Bomberos voluntarios acudieron con una dotación de cinco efectivos, que realizaron tareas de prevención y control de los vehículos involucrados.

Las dos personas que ocupaban el auto fueron trasladadas hacia la guardia del hospital zonal de Cutral Co y tendrían lesiones leves.

También acudió el personal de guardia de Copelco, porque el poste fue arrancado de su lugar y había quedado sostenido solo por el cableado.

El tránsito estuvo interrumpido por una hora aproximadamente, en la vía sur de la ruta 22, donde quedó el vehículo.