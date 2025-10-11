Alumnos y alumnas de Cutral Co y Plaza Huincul presentaron proyectos en Zapala

Diez de las 29 propuestas pasaron de instancia y llegaron a la final en Neuquén capital

Este jueves en Zapala, como parte de la instancia zonal de las Regiones del Pehuén, Limay y Comarca, se expusieron 29 propuestas que aplican Tecnologías de la Información y la Comunicación en los niveles Inicial y Primario, Secundario y Superior, de los cuales diez pasaron a la instancia provincial.

Las iniciativas, desarrolladas sobre los ejes de robótica y programación, representaron a instituciones educativas de Picún Leufú, Bajada de los Molles, Zapala, Loncopué, Las Coloradas, Santo Domingo, Caviahue, Villa Pehuenia, Piedra del Águila, Santo Tomás, El Chenque, Plaza Huincul y Cutral Co.

En la apertura de la actividad, el director provincial de Tecnología Educativa, Rolando Rodríguez, dirigiéndose a las comunidades educativas presentes, destacó: “No es casualidad, es causalidad que estén hoy acá. Es a causa del trabajo que hace el aula día a día, con sus estudiantes, de aprender, investigar nuevas tecnologías, de hacer transversales los contenidos de las diferentes áreas que se tienen dentro de las escuelas”.

“Hoy apostamos a tener territorio”, describió Rodríguez respecto a la propuesta que ha crecido en el tiempo, y detalló en tal sentido que “esto que hoy se hace por zonas, el año pasado solo se hizo en Neuquén capital con 27 proyectos. Hoy estamos en cinco sedes, y en la Región del Pehuén con 29 proyectos”. Explicó que, de las 265 propuestas iniciales, quedaron 160 y “el año que viene lo queremos duplicar o triplicar”.

Por su parte, la directora de Innovación y Contenidos Digitales, Paz Sarrasqueta felicitó a todos aquellos que intervinieron desde los distintos espacios educativos, así como al equipo de Contenidos Digitales del ministerio de Educación, fundamentales para el acompañamiento a los proyectos pedagógicos de las escuelas. Reflexionó que se aspira a que se trate de “una experiencia que sea significativa, que les deje el recuerdo del evento en forma permanente”.

La escuela primaria N°3 fue sede de la muestra de la que participaron las comunidades educativas. Contó con maquetas, videos e imágenes que documentaron las experiencias, mostrando los diferentes dispositivos y herramientas tecnológicas utilizados para la construcción de los proyectos.

Las propuestas seleccionadas para acompañar la instancia final se destacan en el cuidado del medio ambiente, la inclusión, innovación tecnológica e integración de la ciencia y tecnología.

Los equipos elegidos desde cada instancia zonal -Confluencia, Vaca Muerta, Del Pehuén, Alto Neuquén y Lagos del Sur- se presentarán el 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital, en la instancia final provincial.