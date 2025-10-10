Hay una casa en conflicto y vecinos en alerta en el barrio Aeroparque

Se quejan por la inseguridad en 13 de Diciembre y Calfucurá.

Una situación que mantiene en vilo a vecinos de las inmediaciones de una casa situada en 13 de Diciembre y Calfucurá, en el barrio Aeroparque, derivó en que una persona la hiciera pública con la intención que las autoridades intervengan.

“Quiero hacer pública está situación que estamos viviendo todos los vecinos del barrio Aaeroparque por el tema de una casa ubicada en 13 de Diciembre y Calfucurá que está en conflicto ya hace varios meses y nadie hace nada”, empezó diciendo la señora.

“Esto es un llamado de atención para la justicia o el municipio: necesitamos que alguien haga algo con esa casa por que se viven c*g*ndo a tiros. Ahora se metió la familia Purrán y están haciendo juntas. En cualquier momento se desata otra balacera en ese lugar”, sigue el escrito que dio a conocer.

Luego describió que ya hubo varias balas perdidas por lo que demandan que “la justicia haga algo, que pongan un destacamento en ese lugar o la cierren como hicieron con la casa de los Juanchi en la avenida Carlos H Rodríguez porque ya estamos cansados”.

Relató que se incendió varias veces y nadie hace nada. “Se mete uno, después otros y se tirotean. Ya los nenes no pueden ni salir a jugar porque tenemos miedo de que se agarren a tiros”, concluyó el texto.

Con el ánimo de encontrar una respuesta es que acudieron a los medios para que se visibilice su situación.