Mención especial para estudiantes del CPEM N° 58 en la Educa Tic

La instancia zonal se hizo en Zapala.

Desde el CPEM N° 58 se informó que estudiantes participaron por primera ez en la instancia zonal de Educa Tic en Zapala. Destacaron que recibieron menciones especiales por sus proyectos.

Se trata de la iniciativa “Estación Met” que es un principio de estación meteorológica y de sistema de riego.

“Queremos felicitar a nuestros estudiantes que participaron por primera vez de la instancia zonal de EDUCATIC en el día de la fecha (por el viernes) en la ciudad de Zapala”, se indicó.

“Orgullosas de su trabajo y sus ganas de aprender”, y las felicitacaiones por las dos menciones.

Estudiantes: Ciro Mieres

Alma Villagra

Bautista Calfuqueo

Jaqueline De los Ríos

Maxi Lagos

Luna Giménez

Maia Garrido

Docentes comprometidas que orientaron el proyecto: Prof. Eliana Valdivia, Prof. Alba Contreras y Prof. Amancay Jara.