Mención especial para estudiantes del CPEM N° 58 en la Educa Tic

Desde el CPEM N° 58 se informó que estudiantes participaron por primera ez en la instancia zonal de Educa Tic en Zapala. Destacaron que recibieron menciones especiales por sus proyectos.
Se trata de la iniciativa “Estación Met” que es un principio de estación meteorológica y de sistema de riego.
“Queremos felicitar a nuestros estudiantes que participaron por primera vez de la instancia zonal de EDUCATIC en el día de la fecha (por el viernes) en la ciudad de Zapala”, se indicó.
“Orgullosas de su trabajo y sus ganas de aprender”, y las felicitacaiones por las dos menciones.
Estudiantes: Ciro Mieres
Alma Villagra
Bautista Calfuqueo
Jaqueline De los Ríos
Maxi Lagos
Luna Giménez
Maia Garrido
Docentes comprometidas que orientaron el proyecto: Prof. Eliana Valdivia, Prof. Alba Contreras y Prof. Amancay Jara.