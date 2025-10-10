Habrá un nuevo recital de PULSE, con show renovado en el Centro Cultural de Cutral Co

Será este sábado 25 de octubre, un show homenaje a Pink Floyd que promete ser inolvidable

P.U.L.S.E vuelve al Centro Cultural con un show renovado y una propuesta artística consolidada.

El próximo sábado 25 de octubre, la banda tributo P.U.L.S.E regresará al escenario del Centro Cultural de Cutral Co con un espectáculo completamente renovado, que promete superar el éxito del año pasado, cuando más de 600 personas colmaron la sala en una noche inolvidable.

Las puertas se abrirán a las 19:00 hs y el show comenzará puntualmente a las 20:00 h. La entrada general tiene un valor de $25.000.

Una experiencia audiovisual que marcó un precedente. En su presentación anterior, P.U.L.S.E ofreció un show de nivel profesional que combinó fidelidad sonora, sincronización visual y una puesta de luces impactante, transportando al público al universo sonoro de Pink Floyd. La repercusión fue inmediata: entradas agotadas, ovaciones de pie y una cobertura que destacó el despliegue técnico y artístico del grupo.

Aquella noche se consolidó como uno de los eventos musicales más convocantes del año en Cutral Co.

Un espectáculo en evolución constante Para esta nueva edición, P.U.L.S.E reafirma su madurez escénica y su crecimiento artístico, incorporando refuerzos musicales y técnicos que amplían la potencia sonora y visual delespectáculo. El show presenta nuevas proyecciones, una puesta lumínica optimizada y arreglos musicales reversionados, que mantienen la esencia floydiana pero elevan la experiencia a un nuevo nivel.

Cada elemento —desde la interpretación hasta el diseño escénico— ha sido trabajado con detalle para ofrecer una vivencia audiovisual inmersiva, fiel al legado de Pink Floyd y a la identidad que distingue a la banda patagónica.

Puntos de venta

■■ Entradas anticipadas disponibles en:

– Apolo Fitness – Av. San Martín 657, Plaza Huincul

– Casa Vera – Av. San Martín y Comahue, Plaza Huincul

– La Bodega – Av. Olascoaga y J. J. Valle, Cutral Co

■ Venta online: app.tikzet.com/events/pulse-tributo-a-pink-floyd

Un encuentro imperdible

Con una propuesta artística consolidada y un equipo técnico fortalecido, P.U.L.S.E invita a todos los seguidores de Pink Floyd y amantes del rock progresivo a vivir una noche única, donde la música, la imagen y la emoción se funden en una sola experiencia. La cita es en el Centro Cultural de Cutral Co, el sábado 25 de octubre, con un show puntual a las 20 hs, que promete ser uno de los grandes hitos culturales del año en la comarca.

■ Seguilos en Instagram: @p.u.l.s.e_tributopinkfloyd