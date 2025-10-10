Este fin de semana se realiza la Fiesta del Tropillero y Pialador Neuquino, no te la pierdas

Será en Filli Dei Sur, habrá destrezas criollas, espectáculos artísticos y oferta gastronómica

Esta mañan se realizó una conferencia de prensa para el lanzamiento de la primera fiesta Del Tropillero y el Pialador Neuquino que se hará el sábado 11 y domingo 12 en el barrio Filli Dei Sur.

Ayer, el Concejo Deliberante otorgó la distinción a la iniciativa comunitaria que busca preservar las tradiciones criollas y generar un impacto económico local.

La celebración, organizada por el grupo de vecinos Herencia Gaucha, se realizará los días 11 y 12 de octubre del 2025. La sede del evento será el predio Herencia Gaucha, ubicado en el barrio Filli Dei Sur de la ciudad.

El proyecto, que surgió en un encuentro por el Día de la Tradición en 2014, busca la recuperación y difusión de expresiones vinculadas a la cultura criolla. El objetivo central es valorar las figuras del tropillero, actor en jineteadas, y del pialador, cuyos oficios son parte del patrimonio de la región.

El concejal Plinio Rubilar promueve la fiesta y contó que cuando los integrantes de Herencia Gaucha lo llevaron a visitar el predio pensó que estaban locos “porque era todo yuyos” pero que tres años después es un lugar apto para la realización de esta primera celebración. Llegaron ya delegaciones de La Pampa, el norte neuquino y otras localidades.

La fiesta contará con demostraciones criollas, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas. Se subraya que la organización es comunitaria y sin fines de lucro, promoviendo valores como el respeto y la solidaridad. Rubilar y los organizadores agradecieron al intendente Ramón Rioseco por el apoyo institucional y económico y también a la cooperativa Copelco que aportó la iluminación hasta el predio.

El Concejo Deliberante reconoció la trascendencia social, turística y económica de la actividad. La fiesta se realizará en el marco del aniversario de Cutral Co y se espera que impulse sectores como la hotelería, el transporte y el comercio local. Además, los organizadores han dispuesto un espacio específico para que emprendedores y artesanos puedan comercializar sus productos.