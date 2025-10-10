Este es el pronóstico para el comienzo del finde largo en Cutral Co y Plaza Huincul. Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció cielo cubierto en gran parte del día.
La temperatura mínima será de 7° Centígrados hacia la noche y para el día la máxima orillará los 25°.
El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará mayormente cubierto.
El viento se anuncia desde el sudeste a 20 kilómetros con ráfagas de 54 kilómetros y para la noche se incrementará a 43 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas de 62 kilómetros, y rotará al oeste.
Para el sábado descenderá la temperatura a 6° de mínima y a 16° Centígrados de máxima.