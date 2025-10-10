En un amplio operativo la Policía secuestró más de tres kilos de cocaína, vehículos y un arsenal

Fueron 15 los allanamientos que se hicieron en cinco barrios de Neuquén.

Después de un amplio operativo, que la Policía del Neuquén realizó ayer por la tarde y noche permitieron el secuestro de más de tres kilos de cocaína, una importante cantidad de armas y municiones, 695 gramos de cannabis sativa, tres automóviles, cinco motos y dinero en efectivo.

Por la tarde, los allanamientos fueron en los barrios Independencia, Gran Neuquén Sur, Toma Renacer y Cuenca XV. Mientras que por la noche se efectuaron en el barrio Confluencia.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini encabezó esta mañana una conferencia de prensa para brindar los detalles de los operativos y destacó que se obtuvieron “muy buenos resultados”. “Ratificarles, a la Policía y a la ciudadanía, el compromiso del gobierno provincial en esta lucha que estamos llevando adelante contra la droga”, agregó.

Explicó que algunos elementos se encontraron enterrados en el patio de una de las viviendas. “Era una causa que se inició por un tema de armas, pero deriva en que no solo se encontraron armas -de grueso calibre y de mucho poder de vulnerabilidad- sino también prácticamente tres kilos de cocaína”, indicó al referirse a parte de los allanamientos de la tarde.

Sobre el secuestro de la droga, destacó que “hace que esa sustancia deje de estar disponible para el comercio y para hacer daño a nuestras familias, nuestros hijos y nuestros ciudadanos”.

Además, el ministro felicitó “a todos los que han intervenido en estos operativos” y les agradeció “el compromiso, el trabajo y el profesionalismo”.

Por su parte, el fiscal general José Gerez destacó que se trata de “otro golpe fuerte al microtráfico de drogas a nivel provincial” y comentó que “el día de ayer fue muy activo con varias diligencias que tienen que ver con investigaciones conjuntas” entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

Destacó la participación de los vecinos por las denuncias a través del código QR y también la tarea de los fiscales y los efectivos policiales. “Tenemos la mejor policía”, indicó y recalcó que “el trabajo en equipo hizo que podamos tener estos resultados”.

“Tenemos un orgullo muy grande los hombres y mujeres de la policía”, aseguró el jefe de la Policía del Neuquén, Carlos Díaz Pérez y destacó el “profesionalismo y convencimiento en el combate hacia la droga”.

Dijo que se secuestraron “armas de grueso calibre que pueden causar mucho daño”. “Estamos enfrentándonos a bandas que están preparadas y organizadas, pero las estamos combatiendo”, manifestó.

Los operativos

Por un lado, la Policía de la provincia realizó un importante operativo como parte de una investigación de la Fiscalía de Actuación Genérica y de la Fiscalía de Delitos Juveniles, por amenazas calificadas y violación de domicilio.

De esta forma, a las 16.30 de ayer se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad, bajo la coordinación de la Comisaría 16 y con la participación de personal de UESPO, del Departamento Antinarcóticos, DCRIM y las jurisdicciones correspondientes.

Fueron en los barrios Independencia, Gran Neuquén Sur, Toma Renacer y Cuenca XV. Los resultados globales del operativo fueron tres personas que resultaron detenidas/demoradas; diez armas secuestradas (incluyendo pistolas, revólveres, carabinas y una pistola ametralladora FMK3); más de 250 cartuchos de diferentes calibres incautados y 2,972 kilos de clorhidrato de cocaína.

En el barrio Cuenca XV (Sector 20 de Septiembre), se secuestraron 2,972 kilos de clorhidrato de cocaína y dos personas fueron demoradas y notificadas por tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil; e inicio de causa por Ley 23.737.

Fueron Identificados un hombre y una mujer y se secuestró un arsenal completo: pistolas semiautomáticas (Walther, Taurus, Glock – algunas con numeración suprimida); revólver King Cobra calibre 357 Magnum; carabina calibre 22 con mira y supresor; pistola ametralladora FMK3 con cargadores; municiones de diferentes calibres, cargadores y repuestos armeros; y 37 cachas de pistola marca Bersa.

En el barrio Gran Neuquén Sur se identificaron cinco ocupantes (mayores y menores) y se secuestró una vaina servida calibre 9 mm. En el sector de Toma Renacer, en una vivienda sin moradores se encontraron 12 cartuchos completos (11 calibre .22 —8 “OA”, 3 “CBC”— y 1 calibre 7.62×51 FLB 78).

En el barrio Independencia se identificaron dos mujeres y se secuestraron dos vainas servidas y un cartucho calibre 9 mm; una carabina calibre 22 Magnum marca The Marlin con mira, correa y bípode; una carabina calibre 22 marca Magtech modelo 7022 con mira y supresor; y 132 cartuchos de diferentes calibres.

Once allanamientos en barrio Confluencia

Por otra parte, anoche la División Antinarcóticos de la Policía Provincial realizó once allanamientos en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén y secuestró drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo. Además, se clausuraron dos viviendas y seis personas fueron detenidas.

El detalle de los secuestros incluye 437 gramos de clorhidrato de cocaína; 695 gramos de cannabis sativa; 6.921.150 pesos; un arma de fuego calibre 36; municiones calibre 22, 36 y cartuchos calibre 14; sistema de fertilización y cultivo con 7 plantines de cannabis; cinco motos; y tres automóviles (Gol, Astra y VW Sirocco).

Además, fueron detenidos cinco hombres de entre 22 y 33 años y una mujer de 43 años. Mientras que dos viviendas fueron clausuradas.