Cutral Co: hay mapa de la memoria y cartografía emocional

Es a través del taller de Relatos Ruka Chillca, destinado a adultos mayores, y en un trabajo conjunto con la dirección de Turismo de Cutral Co.

Desde el Taller de Relatos Ruka Chillca, destinado a adultos mayores, y en un trabajo conjunto con la Dirección de Turismo de Cutral Co, se lleva adelante el proyecto “Mapa de la Memoria – La Cartografía Emocional de Cutral Co”.

A través de esta iniciativa, los vecinos y vecinas pueden acceder a las historias, acompañado por fotografías, de los antiguos comercios, almacenes y bares de la ciudad, escaneando un Código QR ubicado en distintos puntos.

La impulsora del Taller Ruka Chillca, Sol Cabezas, explicó: “Escribimos un listado de comercios y bares antiguos que los adultos mayores recuerdan y que hoy ya no existen. Hoy estamos haciendo la caminata narrativa contando a los vecinos qué había antes en cada lugar”.

Quienes deseen sumar información o anécdotas pueden hacerlo escribiendo a @rukachillca en redes sociales.