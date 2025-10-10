Concejales de Cutral Co crearon un programa y equipo para hablar de salud mental

Se espera que el equipo profesional de acceso a la salud a la población y colabore a eliminar los estigmas

El proyecto va en sintonía con otro que se aprobó para crear espacios de escucha en los barrios de la ciudad.

Impulsado por la concejal Eliana Gonzalez, la iniciativa busca combatir la estigmatización y garantizar el acceso a la asistencia psicológica en la comunidad.

En una decisión relevante para el bienestar comunitario, el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó por unanimidad en su reciente sesión ordinaria realizada este jueves, el Programa “Hablemos de salud mental”.

La iniciativa, presentada por la concejal Eliana Gonzalez del bloque Todos por Cutral Co, responde a la creciente necesidad de abordar de manera integral el bienestar emocional de los habitantes de la ciudad. El proyecto insta formalmente al señor intendente municipal, Ramón Solano Rioseco, a la implementación inmediata de este programa.

Claves para la Implementación

Para garantizar el éxito del programa, se ha solicitado la asignación de recursos, priorizando la contratación de profesionales capacitados. Una medida indispensable será garantizar la presencia de profesionales de la salud mental en espacios educativos y comunitarios, permitiendo un abordaje integral de la problemática.

El programa “Hablemos de salud mental” se desarrollará a través de varias estrategias comunitarias:

Implementación de campañas de concientización .

. Difusión mediante redes sociales, medios de comunicación local y talleres presenciales .

. Creación de espacios de diálogo y actividades educativas.

Objetivos y Fundamentos del Programa

El programa tiene como objetivo primordial promover el cuidado de la salud mental, fomentar la prevención y garantizar espacios de diálogo y asistencia a la comunidad de Cutral Co.

El Concejo Deliberante fundamentó su decisión basándose en que la salud mental es un componente esencial del bienestar general y que su adecuado abordaje contribuye a una sociedad más inclusiva y saludable. La iniciativa subraya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental, siendo el acceso a servicios de prevención y tratamiento clave para el desarrollo social y económico.

Entre las principales preocupaciones que motivaron el proyecto se encuentra el aumento significativo de la ansiedad, la depresión y otros trastornos en los últimos años, afectando de manera especial a jóvenes y adolescentes. Asimismo, se destacó que la falta de información y la persistencia de mitos sobre la salud mental generan estigmatización y discriminación, dificultando el acceso a un tratamiento oportuno.

Se espera que estas acciones contribuyan a la desestigmatización de los problemas de salud mental y fortalezcan los lazos sociales.

Los promotores del proyecto resaltan que invertir en salud mental no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también impacta positivamente en la productividad laboral, el rendimiento académico y la seguridad ciudadana, al reducir situaciones de violencia y exclusión social.

Día Mundial de la Salud Mental

En la sesión además se declaró de interés el día de la salud mental que en más de 100 países se conmemora el 10 de octubre.

Desde 1992 este día se utiliza a nivel global para realizar actividades relacionadas con reducir el estigma hacia las personas que tienen algún padecimiento y promover el acceso a la atención, al apoyo y a la esperanza.

La declaración fue aprobada también por unanimidad tras el proyecto presentado por el concejal de LLA, Cesar Pérez.