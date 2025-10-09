Una de las motociclistas accidentada busca los lentes y el casco

Una de las motociclistas que participó del incidente vial de esta mañana, en Eguinoa y Tierra del Fuego, perdió unos lentes de aumento y uno de los cascos.
En comunicación con este medio, solicitó a quien o quienes pudieran saber o aportar datos sobre uno de los cascos de color negro y los anteojos que se comuniquen al 2996840900.
En la motocicleta iban dos mujeres y en el automóvil una conductora, que colisionaron en esta esquina, a escasos metros del puente.
En la fotografía se observan los dos cascos. Uno de ellos es el que falta.