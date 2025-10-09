Plaza Huincul invita a clase de Tai Chi al aire libre

En el marco de la celebración del Día de la Madre, se realizará una clase especial de Tai Chi al aire libre, destinada a todas las personas interesadas en disfrutar de un momento de relajación y conexión con la naturaleza.

La actividad será gratuita y no requiere experiencia previa, por lo que está abierta a quienes nunca hayan practicado Tai Chi. La clase será guiada por la instructora Gabriela Sandoval, reconocida por su trayectoria en técnicas de bienestar y meditación.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 15 a las 17:00 horas en el Parque Rivadulla. Los participantes deberán asistir con ropa cómoda y se recomienda llevar una mantita para la meditación final.

El objetivo de la propuesta es ofrecer a las madres y a la comunidad en general un espacio para relajarse, reconectar consigo mismas y disfrutar del aire libre, fomentando hábitos saludables y bienestar integral.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2995-354797. La actividad está organizada por la dirección de Violencia que depende de la secretaría de Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul.