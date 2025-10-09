Plaza Huincul: Desbaratan punto de venta de drogas que funcionaba en el barrio Otaño

La División Antinarcóticos de Cutral Có asestó un nuevo golpe contra la venta de drogas a pequeña escala (microtráfico). La operación culminó con el registro de una vivienda en el Barrio Otaño de Plaza Huincul, donde se incautó una gran cantidad de estupefacientes que estaban listos para su comercialización.

Lo llamativo del caso es que el mismo domicilio ya había sido registrado por la policía en agosto pasado por idénticas razones.

Investigación surge de denuncias en el QR

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Primero, se recibió una denuncia anónima a través de la página web de la fiscalía a la que se accede con el QR. Posteriormente, se reiteró la información mediante la aplicación policial “Neuquén te cuida”. Ambas denuncias apuntaban a que la vivienda del barrio Otaño operaba diariamente como un punto de venta de drogas.

Tras recibir estos avisos, el personal policial corroboró la información y la puso de inmediato a disposición del fiscal Gastón Liotard, a cargo de la Unidad Fiscal Única de Cutral Co.

Las tareas de seguimiento se extendieron por poco más de 25 días, comenzando a principios del mes de septiembre. Durante este periodo, los investigadores lograron confirmar que existían movimientos compatibles con la venta ilegal de sustancias. Se observó que a la casa llegaban distintos visitantes —a pie, en vehículos, motos y bicicletas— a diversas horas del día, desde el mediodía hasta la noche. Estas personas ingresaban al patio, permanecían poco tiempo, y se presume que realizaban el intercambio de dinero por pequeños paquetes de droga.

Cuatro personas de una misma familia implicadas

La policía logró certificar que la actividad ilícita era manejada por al menos cuatro personas adultas: dos hombres y dos mujeres. Todos ellos son integrantes de la misma familia, y en la vivienda también residen varios menores de edad.

Con toda la evidencia recopilada, se solicitó la orden para registrar la casa.

El allanamiento finalizó con el decomiso de una cantidad importante de drogas, incluyendo Clorhidrato de Cocaína y Cannabis Sativa (marihuana), las cuales se encontraban ya divididas en dosis para la venta. Además de la droga, se incautó dinero en efectivo que se presume proviene de las ventas, así como teléfonos celulares y otros artículos de interés para el caso.

Como resultado directo de la operación, tres personas adultas fueron acusadas formalmente por presunta violación a la Ley Nacional de Estupefacientes Nro. 23.737 (Ley de Drogas). A pesar de la acusación, los tres sospechosos quedaron en libertad supeditada, lo que significa que deben someterse al proceso judicial mientras esperan la resolución del caso.

En la diligencia participaron diversas unidades de seguridad, incluyendo personal de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, el Grupo Especial GEOP, y personal del Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co.