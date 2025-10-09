Neuquén impulsa un registro común de deudores alimentarios con otras provincias

Se reunieron para avanzar en la transformación digital y la interoperabilidad de la gestión pública.

Neuquén fue sede del Foro de Estados para el Desarrollo de Estrategias y Reformas hacia Administraciones Inteligentes (FederAI), donde representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron para avanzar en la transformación digital y la interoperabilidad de la gestión pública.

Uno de los principales objetivos del encuentro fue trabajar en la creación de un registro común de deudores alimentarios, que se espera pueda ser interoperable entre todas las jurisdicciones para fin de año. La iniciativa forma parte de un enfoque más amplio sobre integrabilidad, inteligencia artificial y simplificación administrativa, orientado a mejorar los servicios públicos y acercar los gobiernos a los ciudadanos mediante ecosistemas digitales conectados.

Participaron presencialmente el ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry; el ministro de Modernización de Río Negro, Milton Dumrauf; el subsecretario de Modernización de Chaco, Federico Valdés; y el subsecretario de Modernización de Neuquén, Juan Manuel Morales, junto al secretario técnico de FederaAI, Mauro Solano. También lo hicieron de manera virtual funcionarios de otras provincias, representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de la empresa Think Net.

Durante la apertura, Solano destacó que “la meta es llegar a fin de año con los Ecosistemas Digitales de Integrabilidad federados y con un primer caso práctico: lograr que los registros de deudores alimentarios sean interoperables e integrados”. Etcheverry señaló que Neuquén ha sido pionera en sistemas de integrabilidad y que la colaboración entre provincias en un tema sensible como este “será un hito replicable en numerosas gestiones comunes de todas las jurisdicciones”.

El foro consolidó una hoja de ruta con tres objetivos principales: crear un banco de proyectos exitosos de cada provincia, capacitar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública e involucrar a la ciudadanía en la incorporación de tecnologías en sus interacciones con el Estado.

Durante la jornada, se firmaron convenios de cooperación tecnológica entre Neuquén, Río Negro y Chaco para integrar los ecosistemas digitales provinciales y avanzar en conjunto en la modernización de la administración pública.