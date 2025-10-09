Estudiantes de Plaza Huincul se capacitaron en RCP y primeros auxilios

La jornada estuvo a cargo de organizada por el personal del hospital Zhnal de Cutral Co y Plaza Huincul junto a estudiantes de la EPET N°10.

Una nueva jornada de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios se llevó a cabo esta semana en la ciudad, organizada por el personal del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul junto a estudiantes de la EPET N°10.

Durante la actividad, los alumnos recibieron instrucción teórica y práctica sobre técnicas de RCP, maniobras de desobstrucción de vías respiratorias y atención en situaciones de emergencia. La capacitación tuvo como objetivo dotar a los jóvenes de conocimientos que les permitan actuar de manera inmediata y segura ante posibles accidentes o incidentes de salud.