El CFP 26 abre inscripciones para talleres de carpintería en Cutral Co

Los cursos ofrecidos incluyen Armado de Bastidores, Colocación de Herrajes y Diferentes Tipos de Ensambles

El Centro de Formación Profesional N°26, ubicado en la intersección de las calles Matorras y Sarmiento, anunció la apertura de inscripciones para sus talleres de carpintería en el turno tarde, que se desarrollarán de 14:00 a 17:00 horas.

Los cursos ofrecidos incluyen Armado de Bastidores, Colocación de Herrajes y Diferentes Tipos de Ensambles, cada uno con una duración de 30 horas. Los interesados deben contar con conocimientos previos en carpintería.

Desde la institución informaron que los talleres están destinados a quienes deseen perfeccionar sus habilidades y adquirir nuevas técnicas en el oficio.