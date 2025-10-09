El Banco de Leche Humana participará del encuentro internacional en Brasil

Un evento que reúne a profesionales de todo el mundo para promover la donación de leche materna y fortalecer los programas de BLH

Del 4 al 7 de noviembre se llevará a cabo en Foz de Iguazú, Brasil, el Encuentro Internacional de Banco de Leche Humana (BLH), un evento que reúne a profesionales de todo el mundo para promover la donación de leche materna y fortalecer los programas de BLH.

Gracias a un aporte económico de la Municipalidad de Cutral Co, podrán asistir dos pediatras y dos licenciadas en enfermería del Banco de Leche Humana de Neuquén, el único en funcionamiento en la provincia, con sede en el Hospital de Complejidad VI Cutral Co – Plaza Huincul.

Hoy, las representantes del BLH se reunieron con el intendente Ramón Rioseco, quien destacó la importancia de respaldar instancias de formación y cooperación internacional.

La participación en el encuentro permitirá conocer en detalle el Programa de Certificación Internacional Fiocruz de BLH, reforzar los vínculos de cooperación entre países y reafirmar el compromiso con la promoción y donación de leche humana.