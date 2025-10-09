Cutral Co: una motociclista fue derivada al hospital luego de un choque

Esta mañana en la esquina de Eguinoa y Tierra del Fuego se produjo un incidente vial que involucró a una moto en la que circulaban dos personas y un automóvil. Una de las mujeres que iba en la motocicleta fue trasladada hasta el hospital en la ambulancia.
A pocos metros del puente se produjo esta colisión. En el automóvil Ford Fiesta que quedó con su frente dañado era guiado por una conductora y detuvo su marcha en Tierra del Fuego a la altura de la gomería.
Mientras que el ciclomotor quedó justo en la esquina. Si bien las dos ocupantes sufrieron golpes, la ambulancia trasladó a una de ellas que quedó tendida en el pavimento.
Hasta el lugar arribó el personal del Comando Radioeléctrico, las ambulancias y una dotación de los bomberos voluntarios de Cutral Co.
Se debió ordenar la circulación y el paso quedó interrumpido momentáneamente hacia Tierra del Fuego.