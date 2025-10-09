Crimen de Hernandorena: La defensa de Abarzúa impugnó la sentencia y un tribunal decidirá

Gabriel Abarzúa se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2024.

Se realizó hoy una audiencia en la causa judicial que se sigue por el homicidio de Luciano Hernandorena, ocurrido la madrugada del 1 de septiembre de 2024, en Cutral Co.

En este caso, la defensora particular del condenado Rodrigo Gabriel Abarzúa solicitó al tribunal de jueces que considere modificar la pena hacia el mínimo para este tipo de casos. En diez días se conocerá si se acepta o no esta solicitud.

Las juezas Patricia Lúpica Cristo y Estefanía Sauli; y el juez Federico Sommer encabezaron la audiencia de hoy solicitada por la defensa particular de Rodrigo Gabriel Abarzúa, la abogada Melina Pozzer.

Luego de plantear discrepancias, entre otras cuestiones, por la incorporación del arma utilizada en el hecho, y que, según la abogada, se presentó en juicio en un sobre sin que esté cerrado y con la cadena de custodia correspondiente, pidió que analicen todos susplanteos.

Y finalizó que “en caso de considerarlo, en cuanto a la pena, se modique reduciendola hacia el mínimo de la figura legal”.

Tanto el fiscal jefe, Gastón Liotard, como la querella que representa el abogado Omar Pérez, dieron sus razones y recordaron que hubo 28 testigos a lo largo del juicio en el que se declaró responsable a Abarzúa por el homicidio de Hernandorena.

Antes de finalizar la audiencia, la jueza Lúpica Cristo preguntó a Abarzúa si quería hacer alguna declaración y respondió: “Nada que agregar”.

El tribunal de impugnación anunció que se tomará el plazo legal (de diez días) para anunciar cuál es la decisión.

A la audiencia de hoy, concurrió Leticia Gallardo, y Andrés – madre y hermano de la víctima- y afuera del edificio aguardó un grupo de familiares y amigos.