Corriendo por los Barrios tendrá su edición por el aniversario de Cutral Co

El próximo 18 de octubre

La municipalidad de Cutral Co, en conjunto con el Grupo de Trabajo Parque Este, ha puesto en marcha la Edición Aniversario de la Ciudad de la carrera “Corriendo por los Barrios” para celebrar el 92° aniversario de Cutral Co.

La acción se desatará el próximo 18 de octubre. ¡Atención a la hora, corredores nocturnos! El pistoletazo de salida está programado para las 21 horas (9 de la noche).

Los atletas tendrán la oportunidad de competir en dos distancias principales, ambas en formato Competitivo:

5K 10K

Las inscripciones están abiertas para las ramas Masculino y Femenino.

Esta no es solo una carrera por el orgullo; ¡hay incentivos importantes! Se entregarán Premios en Efectivo y Premios por Categoría:

Para los 10K (El desafío mayor): Habrá premio en efectivo para la General Masculina y Femenina (Gral. M y F) hasta el 3° puesto. Además, se otorgará medalla hasta el 3° puesto por categoría .

Habrá para la General Masculina y Femenina (Gral. M y F) hasta el 3° puesto. Además, se otorgará hasta el 3° puesto . Para los 5K: Se entregará medalla hasta el 3° puesto General.

Todos los corredores inscritos están bien cubiertos. El kit incluye la tan deseada remera de la carrera y, por supuesto, la Medalla Finisher para todos aquellos que crucen la meta. Además, la organización garantiza hidratación y una barra de cereal para recuperar energías.Para todos los interesados en formar parte de esta fiesta deportiva auspiciada por la Municipalidad de Cutral Co, las inscripciones se gestionan a través del código QR. Si necesitan más información, pueden contactar por inbox o mediante WhatsApp al número 299 510-6862.