Copelco informó sus horarios para este viernes feriado

Ante urgencias o reclamos relacionados con el suministro eléctrico, se contará con personal de guardia para atender los casos prioritarios.

La cooperativa comunicó a sus asociados los horarios especiales que regirán durante el feriado del 10 de octubre.

Durante la jornada, los servicios de atención al público funcionarán de la siguiente manera:

Caja y Atención al Asociado (Cutral Co y Plaza Huincul): cerrado

cerrado Farmacia Social: cerrada

cerrada Gabinete de Enfermería: cerrado

cerrado Energía y Comunicaciones: guardia mínima

guardia mínima Servicio Social: guardia mínima

guardia mínima Copelco: guardia mínima

Desde la cooperativa recordaron que, ante urgencias o reclamos relacionados con el suministro eléctrico, se contará con personal de guardia para atender los casos prioritarios. Se recomienda a los vecinos planificar sus gestiones y consultas previas al feriado para evitar inconvenientes.