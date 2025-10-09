Copelco informó sus horarios para este viernes feriado

La cooperativa comunicó a sus asociados los horarios especiales que regirán durante el feriado del 10 de octubre.
Durante la jornada, los servicios de atención al público funcionarán de la siguiente manera:
- Caja y Atención al Asociado (Cutral Co y Plaza Huincul): cerrado
- Farmacia Social: cerrada
- Gabinete de Enfermería: cerrado
- Energía y Comunicaciones: guardia mínima
- Servicio Social: guardia mínima
- Copelco: guardia mínima
Desde la cooperativa recordaron que, ante urgencias o reclamos relacionados con el suministro eléctrico, se contará con personal de guardia para atender los casos prioritarios. Se recomienda a los vecinos planificar sus gestiones y consultas previas al feriado para evitar inconvenientes.