Comenzó un taller navideño en Plaza Huincul

Las clases se dictan en la sede del barrio Soufal

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar del Taller Navideño, una actividad pensada para quienes deseen compartir un espacio creativo y prepararse para las celebraciones de fin de año.

El taller se desarrollará los lunes y jueves, de 14:30 a 17:30 horas, en la sede del barrio Soufal, y está abierto a personas de todas las edades interesadas en aprender y elaborar decoraciones, adornos y objetos temáticos vinculados a la Navidad.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fomentar la participación vecinal, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, a través de la creación artesanal y la expresión artística.

Quienes deseen sumarse pueden obtener más información o inscribirse comunicándose al 299-5126205.