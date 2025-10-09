Aumentan las alertas por estafas en alquileres temporarios en Neuquén

Autoridades y especialistas recomiendan extremar precauciones al momento de contratar un alojamiento.

Con la llegada del verano, las consultas de hospedaje en distintos destinos turísticos de la provincia de Neuquén se incrementan, pero también crecen los riesgos de estafas en alquileres temporarios. Autoridades y especialistas recomiendan extremar precauciones al momento de contratar un alojamiento.

El intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, ya había advertido sobre publicaciones engañosas que circulan en redes y plataformas digitales. Desde el Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial sugieren tomar medidas preventivas para evitar fraudes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran desconfiar de ofertas de bajo costo que resultan demasiado atractivas, no compartir datos personales ni enviar fotocopia del Documento Nacional de Identidad, y prestar atención a perfiles recientemente creados o con pocos seguidores. Asimismo, se aconseja utilizar únicamente plataformas habilitadas para este tipo de comercio.

En caso de ser víctima de estafa, las autoridades instan a acercarse a la Comisaría más cercana o al Departamento de Delitos Económicos, ubicado en Ministro González 370 de la ciudad de Neuquén, o comunicarse al 299-6344785.

Desde el Ministerio de Turismo de la Provincia se recuerda la importancia de realizar reservas con anticipación en alojamientos habilitados, lo que garantiza una experiencia sin contratiempos. Los alojamientos autorizados pueden consultarse en este enlace, mientras que el registro de prestadores turísticos habilitados está disponible aquí.