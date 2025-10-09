ATEN convoca a paro y movilización en defensa de la educación pública

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), seccionales Cutral Co y Plaza Huincul, lanzó un formulario de inscripción para participar del paro nacional y movilización convocado para el próximo 14 de octubre.

La concentración partirá a las 8:00 horas desde la seccional de ATEN, y se enmarca en una serie de reclamos que incluyen la defensa de la educación pública, la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la lucha por paritarias nacionales y la protección de las jubilaciones.