Alianza y Petrolero ya tiene grupo para el Regional Amateur 2025

La pelota volverá a rodar en las ligas de Neuquén para el Torneo Regional Amateur 2025, y los clubes Alianza de Cutral Co y Petrolero Argentino ya tienen definidos sus caminos en la fase de grupos, que se desarrollará a lo largo de seis jornadas entre octubre y noviembre.
Alianza de Cutral Co fue emparejado en la Zona 7, un grupo que incluye a cuatro instituciones: el propio Alianza, Patagonia, San Patricio y Unión Alem Progresista (U. A. Progresista).
El “Gallo” de Cutral Co tendrá un intenso cronograma de seis partidos, iniciando su participación el 19 de octubre de 2025 como local ante Patagonia.
El fixture completo de Alianza en el Torneo Regional Amateur 2025 es el siguiente:
|Fecha
|Día
|Partido
|1ra.
|19/10/2025
|Alianza C. Co vs. Patagonia
|2da.
|23 o 24/10/25
|U. A. Progresista vs. Alianza C. Co
|3ra.
|02/11/2025
|Alianza C. Co vs. San Patricio
|4ta.
|09/11/2025
|Patagonia vs. Alianza C. Co
|5ta.
|16/11/2025
|Alianza C. Co vs. U. A. Progresista
|6ta.
|23/11/25
|San Patricio vs. Alianza C. Co
La primera ronda de partidos de Alianza se completará el 2 de noviembre de 2025, cuando reciba en su estadio a San Patricio. La fase de revanchas se desarrollará en las últimas tres jornadas, culminando el 23 de noviembre con el cruce frente a San Patricio.
Por su parte, Petrolero Argentino formará parte de la Zona 6, donde compartirá grupo con únicamente dos rivales: Independiente y Maronese. Debido a que la zona consta de solo tres clubes, Petrolero tendrá dos jornadas libres en el calendario.
El debut del “Matador” será el mismo día que su vecino, el 19 de octubre de 2025, cuando enfrente a Maronese como local.
El camino de Petrolero en la Zona 6 se desarrollará de la siguiente manera:
|Fecha
|Día
|Partido
|1ra.
|19/10/2025
|Petrolero vs. Maronese
|2da.
|23 o 24/10/25
|Independiente vs. Petrolero
|3ra.
|02/11/2025
|LIBRE: Petrolero
|4ta.
|09/11/2025
|Maronese vs. Petrolero
|5ta.
|16/11/2025
|Petrolero vs. Independiente
|6ta.
|23/11/25
|LIBRE: Petrolero
Es crucial para Petrolero sumar puntos rápidamente, ya que en la 3ra. Fecha (2 de noviembre) y la 6ta. Fecha (23 de noviembre), el club tendrá descanso, quedando libre de competencia. Su fase de grupos culminará el 16 de noviembre de 2025, cuando reciba a Independiente.