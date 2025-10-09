Cutral Co: Acusan a un familiar por el homicidio de Kevin Ose

Hubo un primer acusado como presunto autor que será sobreseído en una futura audiencia.

La causa por la investigación del homicidio de Kevin David Ose que se produjo el 14 de agosto en el barrio Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co tuvo un giro. La fiscalía le formuló cargos a un familiar de la víctima como presunto autor.

Según se informó, la fiscal del caso Mayra Febrer formuló cargos contra un varón, identificado como P.A.G y, según la investigación, se trata de un familiar que cometió el hecho el pasado 14 de agosto, entre las 7 y las 7:30 de la mañana.

Durante la audiencia, la fiscal del caso adelantó que la persona que había sido acusada el pasado 15 de agosto, P.H.H, como autor del homicidio, será sobreseída en una próxima audiencia.

“Fue el mismo imputado, quien es familiar de la víctima, que como testigo del hecho desvió la información y sindicó la autoría del crimen a terceras personas”, explicó la fiscal del caso.

Se refirió que la víctima se encontraba en un pasillo del barrio Manuel Belgrano de la localidad, mientras que el imputado estaba en el interior de su casa.

El acusado le dijo a Ose que dejara de molestar a los vecinos. Fue en ese contexto que comenzó una discusión entre ambos y, Ose le lanzó una botella de cerveza. Luego P.A.G. se acercó a la víctima, extrajo un cuchillo y “con clara intención de darle muerte, le asestó un puntazo “.

Kevin Ose

Al llegar la policía al lugar, pudo observar a la víctima caminar unos metros antes de desplomarse. Según precisó la autopsia, Ose murió por shock hemodinámico.

La fiscal Febrer atribuyó a P.A.G el delito de homicidio simple en calidad de autor. Febrer afirmó que es necesario cautelar el proceso y que los testigos lleguen libremente al juicio.

“Esto debe ser protegido y cautelado”, y sostuvo que aún restan medidas por diligenciar. En este sentido solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

La fiscal indicó que existe un claro riesgo de entorpecimiento, “fue el mismo imputado, que es familiar de la víctima, que como testigo del hecho desvió la información y sindicó la autoría del crimen a terceras personas”.

Afirmó que los testigos tienen temor fundado por hechos previos y algunos tuvieron conflictos con el acusado. “Presentaron una resistencia para prestar testimonio a la fiscalía”.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbe hizo lugar a la formulación de cargos, fijó la investigación en cuatro meses y dictó la prisión preventiva del imputado, planteado por la fiscal, por un plazo de cuatro meses.