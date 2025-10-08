El Consejo Federal fijó los nuevos valores para las entradas del Torneo Regional Amateur

Con un aumento del 100%

Atención, fanáticos del fútbol regional. El Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFF) ha dado a conocer los nuevos topes para los precios de las entradas del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, un anuncio que impacta directamente en la economía de los clubes y de los espectadores, marcando un incremento del 100% respecto al año pasado.

Tras la aprobación del Reglamento General del Torneo, el CFF establece un rango obligatorio para el costo de la entrada general, que incluye el seguro del espectador.

Los Nuevos Precios: Pisos y Techos

Los clubes participantes deberán ajustarse a la siguiente escala de precios para la próxima temporada:

Entrada General: El valor de la entrada general (que incluye el seguro del espectador) tendrá un piso de $15.000 y un máximo de $20.000.

Este rango deberá ser respetado por todas las entidades que compiten en el certamen.

Descuentos y Adicionales

El Consejo Federal también determinó cómo se aplicarán los descuentos obligatorios para sectores específicos de la hinchada:

Jubilados, Pensionados y Damas: Estos grupos abonarán el 50% del precio fijado para la entrada general (incluyendo también el seguro del espectador).

En cuanto a los costos extra, se definieron dos puntos clave:

Adicionales (Costo Fijo): El precio de los adicionales costará $8.000 .

El precio de los adicionales costará . Adicionales a Platea (Costo Variable): La fijación del precio de los adicionales a platea quedará a cargo de la entidad local, es decir, del club organizador.

Es fundamental destacar la magnitud del ajuste económico. El documento emitido por el CFF subraya que el incremento total, a comparación de la temporada pasada, fue del 100%. Esta actualización busca adecuarse a los costos operativos crecientes, pero sin duda representa un desafío significativo para la concurrencia a los estadios.