UTN FRN abre la inscripción a las carreras de Ingeniería para el ciclo 2026

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén (UTN FRN), informó que desde el 6 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2025 permanecerá abierta la inscripción para las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química, correspondientes al ciclo lectivo 2026. El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo del próximo año.

La Ingeniería Electrónica forma profesionales capaces de resolver problemas relacionados con las comunicaciones, la informática, el control de procesos, la automatización, la robótica, el transporte y la medicina. Su campo de acción abarca toda actividad vinculada a sistemas electrónicos aplicados a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Por su parte, la Ingeniería Química apunta a desarrollar profesionales con una sólida formación técnica y ética, que comprendan las problemáticas socioeconómicas y productivas de las industrias de proceso a nivel regional y nacional. La carrera prepara a los estudiantes para realizar tareas de investigación y desarrollo de procesos industriales, operaciones y equipos, fomentando además una conciencia ecológica y social.

En ambos casos, los estudiantes podrán acceder a un título intermedio: Técnico Universitario en Electrónica o Técnico Universitario en Química, según la carrera elegida.

La inscripción se realiza de forma online a través del sitio https://inscripcion.frn.utn.edu.ar. Los aspirantes deberán completar el formulario disponible y adjuntar la documentación requerida en formato PDF: fotocopia legalizada del DNI, constancia de alumno regular, título en trámite o analítico secundario legalizado. Las legalizaciones deberán efectuarse ante Juez de Paz o Escribano Público.

Para los ingresantes 2026, la facultad implementará el Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), que reemplaza al tradicional Seminario Universitario. Esta instancia, que se dictará de manera virtual entre el 26 de enero y el 24 de febrero de 2026, tiene como objetivo fortalecer las competencias básicas y facilitar la adaptación al ámbito universitario.

Además, los egresados del nivel secundario con un promedio general igual o superior a 9 podrán solicitar el ingreso por promedio destacado, enviando una nota a la Secretaría Académica junto con la certificación correspondiente autenticada por su institución. Quienes accedan por esta vía solo deberán asistir al Taller de Ambientación Universitaria.

Por otra parte, los aspirantes que no residan en la zona de Cutral Co o Plaza Huincul podrán gestionar becas de residencia a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (0299) 4961162 int. 18, escribir a preinscripcion@frn.utn.edu.ar o acercarse a la sede central de la UTN Neuquén, ubicada en Avenida Rotter s/n, Barrio Uno, Plaza Huincul.