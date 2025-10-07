Sauzal Bonito implementa telemedicina para acercar la salud

El Puesto Sanitario de Sauzal Bonito comenzó a implementar un sistema de telemedicina, permitiendo a las y los vecinos realizar consultas médicas sin necesidad de trasladarse a centros urbanos. Esta herramienta acerca profesionales de distintas especialidades, mejorando la accesibilidad a la salud en una localidad donde las distancias y la disponibilidad de especialistas han sido históricamente un desafío.

“Estamos muy atentas a la implementación de esta nueva forma de atención. Las primeras repercusiones positivas nos indican que estamos en el camino correcto para mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud para nuestra comunidad”, destacó Guadalupe Montero, subsecretaria de Servicios de Salud. Montero recordó que la primera experiencia se llevó adelante en el Puesto Sanitario de El Sauce y que el seguimiento del sistema continuará para ajustarlo a las necesidades reales de la población.

La iniciativa forma parte del Plan Provincial de Salud 2024-2027 y de la estrategia RADAR (Red de Asistencia en Derivaciones y Asignación de Recursos), que busca superar barreras geográficas y garantizar que el acceso a turnos, camas o procedimientos médicos dependa únicamente de las necesidades de salud de cada persona, sin importar dónde viva ni la cobertura que tenga.

El proyecto es posible gracias al trabajo conjunto de los equipos de Informática, Gestión de Pacientes, Área Programa y profesionales médicos. Si bien la telemedicina no reemplaza el contacto humano, complementa la atención presencial, acercando soluciones concretas a quienes más lo necesitan y consolidando un sistema de salud más equitativo y accesible para toda la provincia.