Renunció el presidente del Colegio de Árbitros de Lifune por la desorganización

Se confirmó la renuncia de manera indeclinable de uno de sus altos directivos, quien ocupaba dos roles cruciales dentro de la estructura de la Liga.

La dimisión fue formalmente presentada el 26 de septiembre de 2025 ante el Presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén, Dn. Néstor Fabian Mingot, y la Comisión Directiva.

El dirigente saliente se desempeñaba como Vicepresidente 2do y, simultáneamente, como Presidente del Colegio de Árbitros de la Liga de Fútbol de Neuquén. La pérdida de la cabeza del cuerpo arbitral en plena temporada genera interrogantes inmediatos sobre la organización de los partidos en las próximas fechas.

Los motivos esgrimidos en la carta de renuncia son contundentes y apuntan directamente a la gestión administrativa actual.

El documento señala que la decisión de renunciar se debe a las “innumerables situaciones de desorganización”. Según el ahora exdirigente, esto “dificulta de sobremanera poder llevar adelante la función” para la cual había sido designado. Este tipo de declaraciones, provenientes de un puesto clave, pone en evidencia las supuestas fallas internas que complican el desarrollo normal del fútbol en la región.

A pesar del duro señalamiento sobre la desorganización, el exdirigente cerró su comunicación con una nota de esperanza para el fútbol neuquino. Indicó que, pese a las dificultades enfrentadas, “no es poco lo que se ha logrado”. Además, manifestó su deseo de que se continúen “llevando adelante las metas y objetivos venideros, siempre en mejora de nuestro fútbol”.

La Comisión Directiva de LIFUNE y su presidente, Néstor Fabián Mingot, deberán ahora gestionar la acefalía de estos dos importantes cargos, especialmente la presidencia del Colegio de Árbitros, un área fundamental para garantizar la transparencia y el desarrollo de las competencias regionales.