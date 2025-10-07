Plaza Huincul se prepara para su Novena Fiesta de las Ciudades con deporte y folklore

Plaza Hincul se viste de fiesta para celebrar la novena edición de la Fiesta de las Ciudades, un evento que ha crecido exponencialmente desde su inicio en 2013 y que este año articula la cultura, la salud y el deporte. El festival, que se desarrollará en dos jornadas, el viernes 10 y el sábado 11, incluirá la actividad deportiva denominada “Pedales y Sonrisas”, coordinada por la Dirección de Deportes.

En el marco de esta celebración, la Dirección de Deportes, dirigida por Gustavo Ciucci, organizará la bicicleteada recreativa “Pedales y Sonrisas”.

La actividad es libre y gratuita y se llevará a cabo el sábado a las 10:00 de la mañana. Aunque la hora de inicio es a las 10:00, la idea es que los participantes estén presentes un poco antes para las actividades programadas. Los chicos pueden asistir acompañados por sus padres.

El recorrido estimado es de aproximadamente 4 kilómetros, partiendo desde la Asociación de Deportes. Si bien el trayecto podría modificarse, la ruta pensada inicialmente incluye Avenida Libertador, llegando hasta Avenida Rotter y dirigiéndose hacia Campamento Uno, para luego dar la vuelta después de pasar la iglesia y regresar a la Dirección de Deportes.

La inscripción para participar se realiza a través de un link que se ha publicado en las páginas de la Dirección de Deportes y de la Municipalidad, y aún hay cupo disponible.

Actividades Sociales y Preventivas

Esta jornada deportiva no solo se enfocará en lo saludable, sino que también ofrecerá un espacio informativo y de capacitación. Tanto durante el recorrido como a la llegada, habrá stands y charlas organizadas por diversas secretarías y direcciones.

Entre ellas estarán presentes:

• La Subsecretaría de la Mujer.

• El Casino Maverick, que explicará el juego razonable y responsable.

• El Cuartel de Bomberos de Plaza Huincul, brindará una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

• La gente de Desarrollo y Producción, que tendrá un stand para ofrecer charlas informativas, incluyendo temas de violencia de género.

Novena Fiesta de las Ciudades: Música y Tradición

El festival central, se desarrollará en dos jornadas a partir de las 20:30 horas y finalizando alrededor de las 3:00 de la mañana. La fiesta ha sido declarada de interés municipal y se está gestionando su declaración de interés provincial. El evento tendrá lugar en el Club Plaza, en la parte del viejo CEF2 (Atahualpa Yupanqui), siendo esa la entrada al predio.

Programación Musical y Costos

El festival contará con una fuerte presencia folklórica y de chamamé:

• Día Viernes: Estará dedicado a la tradición, incluyendo danzas folklóricas y agrupaciones de Neuquén. El cierre estará a cargo de Los Jóvenes del Chamamé. La entrada para el viernes tiene un pago simbólico de $5000 pesos.

• Día Sábado: Será un gran “acordeonazo” completamente chamamesero, con la participación de cuatro grupos. Se presentarán Banda Extremo, Los Dueños del Amor, La Retro Band y el cierre de Grupo Amanecer. La entrada para el sábado, que es el día de la pachaca, tendrá un costo de $10.000

Asimismo, la fiesta contará con servicio de comidas y gastronomía. En el interior se ofrecerá buffet con comidas típicas. La gente de Desarrollo gestionará los espacios para emprendedores locales.

Los organizadores invitan a los vecinos a acompañar y participar de estas actividades, resaltando que, si bien es un evento con producción independiente, está muy acompañado por la gestión.