Plaza Huincul: La Municipalidad informó sobre el pago de decretos municipales

Hacienda de la Municipalidad de Plaza Huincul comunicó que el próximo jueves 9 de octubre se realizará el pago de decretos municipales correspondientes.

Los pagos en efectivo se efectuarán en la dirección de Tesorería, ubicada en el edificio municipal, en el horario de 8:00 a 14:30. En tanto, los beneficiarios que cuentan con cuenta bancaria recibirán sus haberes a partir de las 00:00 horas del jueves 9 de octubre.

Desde la secretaría de Hacienda se recordó a los beneficiarios la importancia de verificar sus datos bancarios para evitar inconvenientes en la acreditación de los pagos.