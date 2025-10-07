Pampa Energía, la concesionaria de El Mangrullo, compró la cementera Loma Negra

El empresario Marcelo Mindlin, principal accionista del gigante energético Pampa Energía, acaba de formalizar su ingreso al grupo brasileño InterCement, el dueño de la cementera Loma Negra.

Esta movida, que se venía cocinando hace meses, es mucho más que una simple transacción financiera. Para una provincia en pleno auge de la construcción y con la necesidad de infraestructura que genera Vaca Muerta, que el mismo grupo que maneja gran parte de la energía y el gas (a través de TGS), que genera gas en parte por el yacimiento El Mangrullo que pertenece a Cutral Co y Plaza Huincul, ahora también controle la principal productora de cemento, es un dato clave.

Mindlin al control del cemento crgentino

Loma Negra es la empresa de cemento más grande del país y, para Mindlin, que ya es dueño de la constructora Sacde (que participa en grandes obras como el Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, obras fundamentales para Neuquén), tener el control de la cementera es como unir las piezas de un gran rompecabezas.

¿Cómo lo hizo? En lugar de comprar directamente la empresa, Mindlin y otros fondos de inversión le compraron la millonaria deuda al grupo brasileño InterCement, que estaba asfixiado por sus compromisos financieros. Al convertirse en los principales acreedores, forzaron una reestructuración y se quedaron con una parte importante del control del holding que maneja Loma Negra. La noticia se oficializó ayer tras la aprobación de los acreedores en Brasil.

¿Por qué le importa a Neuquén?

Aunque Pampa Energía es conocida por sus inversiones en energía y gas (y tiene fuerte presencia en la zona de Loma de la Lata), la compra de Loma Negra apunta a una “integración vertical” del negocio de la construcción.

Asegurar Materiales para Obras Clave: La constructora de Mindlin, Sacde, necesita enormes cantidades de cemento para sus megaproyectos. Al ser dueña de Loma Negra, se asegura el suministro y a un mejor costo, lo que podría acelerar los tiempos de las grandes obras de infraestructura que necesita la provincia, como rutas, puentes y las propias obras de Vaca Muerta. Impulso a la Construcción Local: Un grupo empresarial con tanto poder en energía y construcción podría inyectar un nuevo dinamismo a la obra pública y privada. Si los costos de construcción se vuelven más eficientes, esto podría traducirse en más proyectos y, por ende, más trabajo para los neuquinos en el sector de la construcción.

En síntesis: el principal jugador en el tablero energético de Argentina acaba de sumar a su arsenal al principal fabricante de cemento. Para una provincia en constante crecimiento como Neuquén, esto significa que las obras que la mantienen activa tienen ahora un “proveedor” más integrado, lo que se espera que garantice un mejor flujo de materiales para el desarrollo local.