Niños de la escuela N°176 de Challaco cultivan jarilla

Las infancias de la escuela N°176 participaron recientemente en la cosecha de jarilla como parte de un proyecto escolar destinado a la elaboración de crema y jabón natural. La actividad estuvo guiada por la docente Vale Ramidan, quien acompañó a los estudiantes en cada etapa del proceso.

La iniciativa busca combinar el aprendizaje práctico con el conocimiento sobre el entorno natural, promoviendo el cuidado de la flora autóctona y la transmisión de saberes tradicionales. Según la escuela, trabajar con plantas como la jarilla permite a los niños descubrir que la ciencia y la tradición pueden aprenderse con las manos y el corazón, fomentando valores de respeto por la naturaleza y creatividad en la elaboración de productos naturales.