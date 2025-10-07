Medalla de Bronce para Luciana Zapata en el Mundial de Padel Menores 2025

La joven promesa de la comarca petrolera se hizo presente en Reus, España para formar parte del plantel femenino que disputó el mundial 2025.

El deporte argentino sumó un nuevo motivo de celebración. La Selección Nacional de Padel, en su categoría de menores, concluyó una actuación memorable en el Mundial Juvenil de Padel 2025 que se disputó en Reus, España, demostrando que el futuro de este deporte está más que asegurado en nuestro país.

El conjunto masculino mostró un desempeño sólido y espectacular a lo largo de todo el torneo. Con garra y un nivel de juego altísimo, fueron superando a sus rivales hasta llegar a la gran final.

El último desafío fue contra el local y una potencia del padel mundial, España. En un enfrentamiento de altísimo voltaje, los chicos argentinos cayeron por un ajustado 2-1, quedándose con el muy merecido subcampeonato mundial. Si bien la derrota en la final siempre duele, este resultado es un testimonio de la calidad y la enorme proyección internacional de estos jóvenes. Han demostrado que están para competir de igual a igual contra los mejores del mundo.

Por su parte, la Selección Femenina de menores también tuvo un recorrido brillante. Después de una reñida semifinal, las jugadoras argentinas se recuperaron y lucharon por el tercer puesto contra un duro rival, Brasil.

Con determinación y un juego inteligente, las chicas lograron un triunfo clave por 2-1 que les aseguró la medalla de bronce. Subir al podio mundial no es tarea fácil, y este logro es un reflejo del talento y el compromiso de cada una de las integrantes del equipo. Además, cabe destacar que con este resultado, el equipo femenino argentino se mantiene en el podio por tercera edición consecutiva.