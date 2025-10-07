Llegaron materiales claves y avanza la ampliación de la planta de efluentes en Plaza Huincul

Los trabajos para la ampliación de la Planta de Efluentes Cloacales dieron un paso trascendental esta semana con la llegada de materiales críticos, una noticia que el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, resaltó tras una visita a la obra.

El intendente Larraza recorrió el predio y destacó que “las lagunas están muy avanzadas y con la llegada del material impermeabilizante podemos continuar en esta senda”.

La ampliación de esta infraestructura, considerada parte del plan de infraestructura más importante que ha tenido la provincia de Neuquén —el Plan de Mejoramiento del Tratamiento de Efluentes Cloacales—, está diseñada para asegurar un tratamiento eficiente de los líquidos cloacales y mejorar la capacidad operativa de ambas localidades.

Avance Clave: llegó material importado para las lagunas

El foco de la visita del jefe comunal estuvo puesto en el arribo de las primeras 38.000 metros cuadrados de mantas impermeabilizantes. Larraza subrayó que este material es fundamental para el desarrollo de la obra, ya que se trata de un material importado que no se encuentra en Argentina, lo que convierte su llegada en un “logro”.

Esta primera entrega representa aproximadamente un tercio del total necesario para las siete nuevas lagunas que formarán parte de la planta.

¿Por qué esta obra es vital para la comarca?

Vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co deben saber que este proyecto es una solución que impactará directamente en la salud pública y el ambiente.

La nueva infraestructura permitirá:

Capacidad de Proyección: La planta está siendo diseñada con una capacidad operativa que contempla una proyección de crecimiento poblacional de 112 mil personas hacia los próximos 20 o 30 años (o hasta 2047-2050). Tecnología y Normativas: Se incorporará tecnología de punta, actualizada y encuadrada estrictamente en las normativas ambientales vigentes. Conexión y Gestión del Agua: Una vez que la planta funcione plenamente, permitirá la conexión de los colectores norte y sur de ambas ciudades. Además, facilitará una gestión eficiente del agua para el reuso en sistemas de riego. El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, ya había destacado que este riego de agua de reuso permitirá irrigar más de 200 hectáreas de la zona de chacras.

Recordando los hitos y la financiación

Para entender la relevancia de los avances actuales, es importante recordar el camino recorrido:

Financiamiento y Ejecución: La obra es costosa y se financia en tres partes iguales: por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co. Si bien Cutral Co es el municipio que ejecuta la obra, la inversión total demandó 10.165.447.000 pesos (o un presupuesto estimado inicial de 10.000 millones de pesos).

Con las lagunas “muy avanzadas” y el material importado ya en el predio, esta infraestructura necesaria, que el gobernador Figueroa calificó como fundamental para el cuidado del ambiente y la salud, sigue en su calendario de ejecución.