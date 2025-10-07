La comarca se prepara para el encuentro por la concientización del cáncer de mama

Cutral Co y Plaza Huincul se movilizan en una jornada deportiva y solidaria el próximo 19 de octubre, a partir de las 16:30 horas, con la realización de la Maratón y Caminata Recreativa Rosa, destinada a generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.

La largada se llevará a cabo en Av. Schreiber y 9 de Julio, frente al hospital de ambas localidades, y la actividad es abierta y gratuita para toda la comunidad. La propuesta incluye 5 kilómetros de carrera y una caminata recreativa, pensadas para participar en forma individual o familiar.

Además, los tres primeros competidores de la categoría general, tanto femenino como masculino, recibirán premios como reconocimiento a su desempeño. La convocatoria busca, además de la actividad física, promover la prevención y la concientización sobre la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama.Cutral Co y Plaza Huincul se movilizan en una jornada deportiva y solidaria el próximo 19 de octubre, a partir de las 16:30 horas, con la realización de la Maratón y Caminata Recreativa Rosa, destinada a generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.

La largada se llevará a cabo en Av. Schreiber y 9 de Julio, frente al Hospital de ambas localidades, y la actividad es abierta y gratuita para toda la comunidad. La propuesta incluye 5 kilómetros de carrera y una caminata recreativa, pensadas para participar en forma individual o familiar.

Además, los tres primeros competidores de la categoría general, tanto femenino como masculino, recibirán premios como reconocimiento a su desempeño. La convocatoria busca, además de la actividad física, promover la prevención y la concientización sobre la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama.