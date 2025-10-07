Invitan a participar del taller de costura en Atardecer Feliz, de Plaza Huincul

Plaza Huincul cuenta con el taller de costura en “Atardecer Feliz”, destinado a todas las personas interesadas en aprender y perfeccionar técnicas de costura. La iniciativa ofrece clases teóricas y prácticas sobre los principios básicos de la costura, el uso de la máquina de coser, la confección de ruedos, parches, pecheras, cortinas y repasadores.

Las clases se desarrollan en dos horarios: los lunes de 15:00 a 17:00 y los miércoles de 10:00 a 12:00. El taller está a cargo de la tallerista Egle Rubilar, mientras que los interesados pueden obtener información adicional contactando a Azucena Maizani y Rotter al celular 2995-126205.