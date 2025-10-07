FLACSO inicia una investigación en Cutral Co para determinar cómo están los niños y niñas

La ciudad de Cutral Co ha sido seleccionada como uno de los cinco lugares en Argentina para llevar a cabo un relevamiento fundamental sobre la primera infancia, un estudio que será desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO).

Este proyecto, que busca generar políticas de mejora en el contexto en que se desarrollan los niños y niñas, fue presentado por una persona que residió en Cutral Co durante muchos años, se trata del médico Daniel Monoukian.

La subsecretaria de Cultura, Cintya Ferreyra Mesa, detalló los alcances de esta iniciativa que se gestó desde el año pasado y que ahora comienza su fase de campo. A partir del miércoles 8 de octubre, promotoras barriales e integrantes del equipo de FLACSO comenzarán las visitas desde las 12 h, con identificación. El objetivo de la encuesta es conocer las habilidades de desarrollo de niños y niñas de 1 a 5 años.

Alcance sin precedentes: de la casa a la política pública

El objetivo principal de esta investigación es realizar un estudio “muy minucioso” y “exhaustivo” que abarque la totalidad del contexto de la primera infancia en Cutral Co.

Aunque inicialmente se había considerado entrevistar solo a los barrios donde reside la población más vulnerable, la metodología fue ajustada para asegurar una mirada “muy inclusiva”. Por ello, se buscará entrevistar, de ser posible, a todas las viviendas donde viven las primeras infancias.

El estudio se centrará en todos los niveles relevantes, incluyendo la educación, la salud, y, de manera primordial, el nexo familiar, ya que se inicia desde la primera familia y el hogar.

Un equipo multidisciplinario llegó a la ciudad

FLACSO desplegará un plantel completo de especialistas, incluyendo sociólogos, psicólogos, politólogos, psicólogos especializados en primeras infancias, y expertos en desarrollo de capital humano.

Los profesionales llegarán este miércoles 8 para iniciar los relevamientos aproximadamente a las 9 de la mañana pero las visitas se inican a las 12. Si bien se definirá con precisión el universo de niños y niñas a relevar el día lunes, la idea es abarcar a toda la población de la primera infancia de Cutral Co. Es importante destacar que la investigación se desarrollará exclusivamente en Cutral Co.

Trabajo conjunto y seguridad para las familias

Ferreyra Mesa destacó que la investigación de FLACSO es un trabajo sumamente coordinado y en conjunto con diversas áreas municipales y provinciales.

La Subsecretaria enfatizó que el estudio se está llevando a cabo en colaboración con:

La Secretaría de Desarrollo Social (quienes aportaron información clave desde las UAF y CDI).

El Nivel Inicial (todos los jardines de Cutral Co).

Salud.

La Defensoría de los Niños

La Secretaría de la Mujer, Niños y Niñas.

El trabajo de campo implicará que las personas irán casa por casa, hogar por hogar, para realizar las entrevistas y aplicar un formulario preparado conjuntamente por todas las áreas mencionadas.

Para garantizar la confianza de las familias y prevenir cualquier tipo de estafa, se implementarán medidas de seguridad y verificación:

Los encuestadores de FLACSO llevarán un atuendo particular, probablemente un chaleco, para ser fácilmente identificados. Portarán una credencial que será visibilizada para la comunidad. Trabajarán de manera conjunta con promotores de acción social de Desarrollo Social, quienes conocen a las familias, lo que permitirá que los vecinos vean “caras más familiares” y se sientan más confiados al recibirlos.

Oportunidad única para Cutral Co

La información recabada a través de los formularios, las entrevistas y la visión directa de los encuestadores se utilizará para analizar y proponer acciones concretas.

La funcionaria subrayó que esta oportunidad es de gran valor, ya que FLACSO no vendrá a imponer “fórmulas”, sino que el trabajo se realizará de manera conjunta para un buen aprovechamiento. Reunir a este grupo de profesionales de manera privada demandaría una gran inversión, por lo que la comunidad debe aprovechar al máximo esta colaboración gratuita.