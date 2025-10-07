Derivaron a motociclista al hospital después de un choque en Cutral Co

Un incidente vial ocurrió una vez más en avenida Olascoaga y Entre Ríos con una persona que fue derivada hasta la guardia del hospital de Complejida Media para evaluar su estado.

El impacto se produjo en la mano sur de la avenida – el tránsito fue desviado a la altura de Di Paolo- y en Entre Ríos, se debe girar por Angeleri hacia el este.

De las primeras observaciones se señaló que una motocicleta de 150 centímetros cúbicos de marca Zanella y un Peugeot 306. El motovehículo lo hacía por la avenida y el automóvil por Entre Ríos.

Como consecuencia del impacto el rodado menor quedó en la avenida y el auto detuvo su marcha a la altura del bulevar. La parte delantera izquierda del vehículo tiene el impacto.

La persona que se desplazaba en la moto fue trasladada hasta la guardia del hospital de Complejidad Media para evaluar su situación. Hasta el lugar también llegó un autobomba y el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul, más el Comando Radioeléctrico.

El hecho fue alrededor de las 19 de hoy.