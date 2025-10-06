Zoonosis de Plaza Huincul informó el balance de septiembre

La dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Plaza Huincul dio a conocer el balance de las tareas desarrolladas durante el mes de septiembre en el marco del programa de esterilización gratuita y vacunación antirrábica de perros y gatos.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el último mes se realizaron 75 esterilizaciones, correspondientes a 19 caninos y 56 felinos, en los operativos que se llevan adelante de manera gratuita para la comunidad.

Además, el área informó que en el período comprendido entre julio, agosto y septiembre se aplicaron un total de 250 dosis de vacunas antirrábicas, de las cuales 76 fueron para perros y 174 para gatos.