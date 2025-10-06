Sofía Quesada Yáñez se presentó en el 54° Certamen PreCosquín 2026

La joven cantante Sofía Quesada Yáñez participó en el 54° Certamen para Nuevos Valores, PreCosquín 2026, que se desarrolló en la sede de San Carlos de Bariloche, con el objetivo de alcanzar un lugar en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Durante su presentación, Sofía estuvo acompañada por un grupo de músicos locales integrado por Maximiliano Quesada Yáñez, Ariel Quesada, Mauro Morcón y Beto Sánchez, quienes aportaron su talento para acompañar la interpretación de la artista.

La joven manifestó su profundo agradecimiento hacia toda la comunidad que la acompaña en este camino, destacando el apoyo recibido como una motivación fundamental para continuar persiguiendo su sueño de representar a la región en uno de los festivales más importantes del país.

El certamen contó con la conducción del locutor oficial de Cosquín, Pablo Bahuofen, quien fue el encargado de presentar a los participantes y darle marco a una jornada cargada de emoción, música y cultura popular.

El PreCosquín es la antesala del reconocido festival que se realiza cada verano en la ciudad cordobesa de Cosquín, y se ha convertido en una plataforma clave para artistas emergentes de todo el país que buscan proyectarse en el ámbito nacional del folklore argentino.