Nuevo grupo de estudiantes de las escuelas técnicas harán pasantías en la cooperativa Copelco

Hoy se firmaron los convenios entre la cooperativa Copelco y las escuelas EPET N° 1 y EPET N° 10 para que un total de 14 estudiantes puedan hacer las prácticas profesionalizantes. Hoy también concluyó el primer grupo que empezó en agosto.

En el auditorio de la cooperativa Copelco se concretó hoy la despedida del primer grupo de alumnos y alumnas que cumplieron con los dos meses de prácticas profesionalizantes.

Ahora, empezará el segundo. Son siete estudiantes por cada establecimiento. “Podrán hacer tan diversas actividades y como si fuera un operario más y los referentes de cada área, para enseñarles a trabajar. Si hay algo en el cooperativismo es la generosidad en la transferencia del conocimiento. Esto es no solamente pasa por alumnos, sino para la cooperativa”, subrayó el presidente de la cooperativa Máximo Cisneros.

Cisneros remarcó que además los estudiantes aprendieron sobre el sistema cooperativo, porque algunos lo desconocían su funcionamiento. “Pudimos hacer una instrucción sobre eso y hay que recordar que, en el país, solo de electricidad como Copelco, hay 600 cooperativas y otras 300 en comunicaciones”, subrayó.

Las representantes de las escuelas Ana Gómez, por la EPET N° 1 y Lorena Almendra de la EPET N° 10 agradecieron la apertura de la entidad para recibir a los estudiantes que tienen la oportunidad de tener el primer acercamiento al mundo laboral.

Agradecieron especialmente a las y los responsables de cada una de las áreas que recibieron en su sector a los pasantes.

El siguiente grupo empezará ahora y a lo largo de dos meses continuará con estas prácticas. En el acto estuvo presente el coordinador Carlos Muñoz.