Narcomenudeo: clubes deportivos, gremios y organismos públicos acordaron sumarse al QR

El programa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal para investigar las denuncias anónimas sobre el narcomenudeo, con la implementación del Código QR sumó hoy nuevos sectores sociales.

El sindicato SuPeh, los clubes deportivos: Dinos Rugby Club, Petrolero Argentino, Pérfora y Plaza Huincul, la Cámara de Comerciantes; la Zona Sanitaria V; el Instituto de la Vivienda; el distrito de Educación II; Protección del consumidor y organizaciones sociales participaron de la reunión.

El fiscal jefe, José Gerez informó de qué manera se lleva adelante este programa y subrayó que desde su puesta en marcha lograron sumar 43 reportes de Cutral Co y 12 de Plaza Huincul. por semana. A diferencia de lo que ocurre en Centenario que son son 100 y en San Martín de los Andes que tiene 52.



Junto al jefe de los fiscales estuvieron la diputada Yamila Hermosilla y el diputado Juan Sepúlveda; además del fiscal Gastón Liotard, y el jefe de la dirección Seguridad Interior Cutral Co, el comisario mayor Pablo Monje.

“Es importante esta iniciativa para comenzar a involucrarnos todos. Soy muy optimista con lo que se está desarrollando a nivel judicial sino también en Cutral Co”, dijo Gerez.

“Cuando desde el MPF en estos escasos meses que llevamos de labor, esto naturalmente genera una escalada de conflicto”, subrayó el fiscal Liotard. Aclaró que existen enfrentamientos porque se disputan territorios “mientras uno está preso, el otro delincuente quiere ese territorio”.

Esta disputa entre bandas “genera una escalada de violencia, incluso hasta llegar a homicidios”. Liotard rechazó que las armas incautadas hayan vuelto al circuito delictivo y haya sido utilizada en otro hecho: “por lo menos en los 10 años que estoy en la fiscalía”.

A su turno, la diputada Yamila Hermosilla explicó que la Legislatura acompañó “esta lucha”. “Esta ley de provincializar la lucha contra las drogas fue iniciativa del Poder Ejecutivo” y agregó que entre los tres poderes se trabaja en el mismo sentido. Subrayó que en el caso de modificar el Código Procesal Penal, es un análisis prolongado que se deberá hacer entre todos los diputados y diputadas.

También el fiscal general habló de la superpoblación carcelaria y las medidas que se están llevando a cabo para mejorar el sistema penitenciario en la provincia.