Marcos Milincovich brindará clínica de vóley en Cutral Co

Cutral Co se prepara para recibir a Marcos Milincovich, reconocido exjugador de la Selección Argentina de vóley y figura de trayectoria internacional, quien dictará una clínica destinada a distintas categorías y públicos.

El evento se realizará en el gimnasio municipal “Enrique Mosconi” y se desarrollará en dos jornadas: el sábado 11 de octubre a las 15:00 horas, dirigida a jugadores, escuelas de vóley y público en general; y el domingo 12 a las 10:00 horas, enfocada en entrenadores y dirigentes.

Los interesados en participar pueden inscribirse comunicándose al 2996337776, con Sergio Sauco, responsable de la organización.

La iniciativa representa una oportunidad única para aprender de uno de los referentes del vóley argentino, compartir experiencias y fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la región.