La escuela especial N°2 de Plaza Huincul invita la 5° edición de la marcha atlética

La escuela especial N°2 de Plaza Huincul se prepara para recibir el próximo 23 de octubre a la comunidad a la 5° edición de la Marcha Atlética “Abriendo Caminos”, un evento que se realiza en el marco de la educación inclusiva. La actividad busca fomentar la participación, la integración y la práctica deportiva entre los alumnos de distintas escuelas.

El evento se desarrollará en dos turnos: mañana a las 9:30 horas y tarde a las 14:30 horas, y contará con servicio de buffet para los participantes. La inscripción tiene un valor de $2000.

Para inscribirse o recibir más información, los interesados pueden comunicarse directamente con la escuela.